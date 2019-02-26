Son Dakika Haberleri: Poyraz Marmara'da Etkisini Kaybetti

Poyraz Marmara'da Etkisini Kaybetti

1 saat önce

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Poyraz Marmara'da Etkisini Kaybetti, System.String[]
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.


Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından Tekirdağ sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker, yollarına devam etti.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, cumartesi gününden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:24 Kaynak: AA

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