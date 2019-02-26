Poyraz Marmara'da Etkisini Kaybetti
1 saat önce
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Marmara Denizi
'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından Tekirdağ
sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker, yollarına devam etti.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, cumartesi gününden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:24 Kaynak: AA
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