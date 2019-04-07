Son Dakika Haberleri: Poyraz, Marmara'da Etkisini Kaybetti

Poyraz, Marmara'da Etkisini Kaybetti

37 dakika önce

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi.

Poyraz, Marmara'da Etkisini Kaybetti, System.String[]
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi.

Bölgede hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Süleymanpaşa sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti.


Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da bugün av için açıldı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yarından itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:20 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle Parktaki Filin Ezerek Öldürdüğü Gergedan Avcısını Aslanlar Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 16:57:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Poyraz, Marmara'da Etkisini Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]