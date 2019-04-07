Poyraz, Marmara'da Etkisini Kaybetti
37 dakika önce
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi.
Marmara Denizi
'nde poyraz etkisini yitirdi.
Bölgede hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Süleymanpaşa
sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da bugün av için açıldı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yarından itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:20 Kaynak: AA
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