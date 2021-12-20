Poyrazdamları Mahallesine kesintisiz su için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu yatırımlarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları mahallesinde 700 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. Zamanla deforme olan ve sık sık arızalara yol açan hattaki çalışma tamamlandığında mahalleye kesintisiz ve daha verimli içme suyu ulaşacak.

"Mahalleme yapılan tüm hizmetler için Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum"

Poyrazdamları mahalle muhtarı Harun Yaşa, "Mahallemizdeki mevcut içme suyu hattı eski olduğundan sık sık arızalar ile patlaklar yaşanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. Hızlı bir şekilde çalışmalar başladı. İnşallah çalışma tamamlandığında kesinti olmadan daha verimli suya ulaşmış olacağız. Bu çalışmalar büyük ve önemli hizmetlerdir. Mahalleme yapılan tüm hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ederim" dedi.