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"Poyrazın kızları"ndan millî gurur

6 saat önce

Mudanya'yı U15 ve U17 Hentbol Milli Takım kamplarında ve İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası elemelerinde temsil eden "Poyrazın kızları", Başkan Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Mudanya'yı U15 ve U17 Hentbol Milli Takım kamplarında ve İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası elemelerinde temsil eden "Poyrazın kızları", Başkan Türkyılmaz'ı ziyaret etti.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,U15 ve U17 Hentbol Milli Takım kamplarına davet edilerek, Mudanya'nın gurur kaynağı olan Mudanya Belediyesi Bayan Hentbol Takımı'nı ağırladı. Başkan Türkyılmaz, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen Sude Çiftçi ve Melike Kasapoğlu'nu tebrik etti. U15 kampına gönderilen Sahra Hancı, Hanife Nisa Güler, Ecrin Çetin, Hazal Çitil, Busenur Binay, Damla Güleç, Çağla Güleç ile U17'de bulunan Ela Yıldız, Simay Özgal, Sedanur Gül, Sena Yöndemli ve Elif Çağla Şen ile takım antrenörü Merve Yılmaz da bulundu. Milli takım forması giyen sporcularla gurur duyduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, "Her yeni galibiyetle bizleri gururlandıran sporcularımıza ve antrenörlerine önümüzdeki günlerde yapılacak yeni karşılaşmaları için başarılar diliyorum. Sporu, kültür ve sanatı, eğitimi herkes için ulaşılabilir kılarken spora ve sporcuya katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
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