Üye Girişi
Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

10.11.2021 17:37

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı Marmara Denizinde sisin etkisini kaybetmesinin hemen ardından balıkçılar bu seferde poyraz sebebiyle deniz açılamıyor.

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde sisin etkisini kaybetmesinin hemen ardından balıkçılar bu seferde poyraz sebebiyle deniz açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizinde etkili olan yoğun sis, bu sabah itibariyle etkisini yitirdi. Sis yoğunluğunun ortadan kalmasıyla, sabah saatlerinde bu seferde poyraz etkisini gösterdi. Sisten sonra denize açılmayı bekleyen Tekirdağlı balıkçılara şimdi de poyraz engel oldu. Sisten sonra oluşan poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarında demirlemeye devam ederken, Tekirdağlı Balıkçı Tekneleri bugünde denize açılamayarak, balıkçı barınağında beklemeye devam etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, sisten sonra poyraz fırtınasının mağduru olduklarını ifade ederek denize açılamadıklarını ifade etti. Oğuz, "Beş gün sis dolayısıyla çıkamadık. Şimdi bir daha çıkamayacağız. Gördüğünüz gibi poyrazın sert esmesiyle balıkçılarımız limanda teknelerini bağlamak zorunda kaldı. Cumartesi günü havanın düzelmesi bekleniyor. Kısmet olursa Cumartesiden sonra denize çıkmaya başlayacağız. Bu süre zarfında burada bekliyoruz. Muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz, yırtılan ağlarımız varsa onları tamir ediyoruz. Yani zaman geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı
Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı
Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı
Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

Meteoroloji, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı 17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu 17:12 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu
Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu 15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!

Son Dakika Haberleri
17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
17:17 Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi
17:04 Korona belirtisi gösteren aslanların testi pozitif çıktı
16:57 "Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı
16:48 Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı
16:45 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
16:21 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada         
17:38
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı         
17:27
Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor         
17:25
Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi         
17:17
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı         
15:19
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 17:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement