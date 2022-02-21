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POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI (1) - Son Dakika

POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI (1)

21.02.2022 11:49
POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI (1)

BERAAT kararı verilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün Poyrazköy davasının soruşturmasında kumpas kurdukları iddia edilen 68 eski polis hakkında iddianame düzenlendi.

BERAAT kararı verilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün Poyrazköy davasının soruşturmasında kumpas kurdukları iddia edilen 68 eski polis hakkında iddianame düzenlendi. 8 yıllık soruşturma sonunda 1048 sayfalık iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u gözaltına alma görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında bin 48 sayfalık yeni bir iddianame hazırladı. Şüpheliler "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iftira", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanacak.İddianamede, 87 müşteki yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı ise "suç duyurusunda bulunan" olarak ifade ediliyor. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul
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Fetullahçı Terör Örgütü, Poyrazköy, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI (1) - Son Dakika
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