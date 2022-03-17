Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan çalışanlara prim ve teşekkür belgesi - Son Dakika
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Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan çalışanlara prim ve teşekkür belgesi

17.03.2022 11:37
Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan çalışanlara prim ve teşekkür belgesi

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yoğun karla mücadele çalışmalarında görevli 33 personeli pirim ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yoğun karla mücadele çalışmalarında görevli 33 personeli pirim ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Çay, belediye meclis salonundaki törende, söz konusu personelin yoğun kar yağışında mesai mevhumu gözetmeden özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Çay, "Kiminiz traktör kasalarında yolları tuzladınız, kiminiz küreklerle kar temizliğinde bulundunuz. Operatör arkadaşlarımız makineler içinde sabahlara kadar çalışarak vatandaşın rahatı için uğraştı. Hepinizle gurur duyuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Çay, çalışanlara 500 lira pirim ve teşekkür belgelerini verdi.

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YORUMLAR
500
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Mustafa Çay, kar, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan çalışanlara prim ve teşekkür belgesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan çalışanlara prim ve teşekkür belgesi - Son Dakika
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