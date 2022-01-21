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Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan kar yağışı uyarısı

21.01.2022 13:22
Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan kar yağışı uyarısı

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe sakinlerini ve ilçeye seyahat edecek vatandaşları uyardı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe sakinlerini ve ilçeye seyahat edecek vatandaşları uyardı.

Çay, yazılı açıklamasında, hava tahmin raporlarına göre, ilçe ve çevresine bu gece yarısında başlayacak kar yağışının hafta sonu etkisinin artacağını belirtti.

Hafta ortasına kadar sürmesi beklenen yağış nedeniyle ilçe sakinleri ve ilçeye seyahat edeceklerin dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyen Çay, şunları kaydetti:

"Geçen hafta yağan kar sonrası yoğun poyraz nedeniyle birçok yerde buzlanma söz konusu oldu. Elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Halen ekipler tuzlamalar yapıyorlar ama gölgede kalan alanlardaki buzlanmaları önlemekte zorlanıyoruz. Onun için kıymetli vatandaşlarımızın çok duyarlı olmasını, seyahatlerine dikkat etmelerini istirham ediyorum. Özellikle Pozantı merkezde, kırsalda, Akçatekir ve Bürücek'te bir yerden bir yere gitmek isteyen vatandaşlarımızın, zincir ya da kar lastiği yoksa lütfen ama lütfen evlerinden çıkmamaları istirham ediyorum."

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Mustafa Çay, Pozantı, Çay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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