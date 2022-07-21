Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede sahipsiz köpeklerin telef olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Çay, yazılı açıklamasında, Akçatekir Yaylası'nda 400 sahipsiz köpeğin telef olduğuna ilişkin sosyal medyada iddiaların yer aldığını kaydetti.
Olayın doğru olmadığını ifade eden Çay, belediyeye ve kendisine haksız ithamlarda bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Pozantı Belediye Başkanı Çay, sahipsiz köpeklerin telef olduğu iddiasına yalanladı - Son Dakika