Olayın doğru olmadığını ifade eden Çay, belediyeye ve kendisine haksız ithamlarda bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Çay, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pozantı Belediye Başkanı Çay, sahipsiz köpeklerin telef olduğu iddiasına yalanladı - Son Dakika

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