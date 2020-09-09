Pozantı Belediye başkanı Çay: " Yangının sabotaj olma ihtimali var" - Son Dakika

Pozantı Belediye başkanı Çay: " Yangının sabotaj olma ihtimali var"

"Yangın bölgesine yakın 200'e yakın ev boşaltılıyor"

"Maalesef yangına müdahale yetersiz kaldı"

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili açıklama yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay," Savcılık soruşturmasıyla, kolluk güçlerinin tespiti ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün ihtimaliyle bir sabotaj olabilme ihtimali üzerinde soruşturma devam ediyor." Dedi.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi hala devam etmekte. Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay," Yangına hem karadan hem havadan müdahalelerimize rağmen havanında rüzgarlı olmasıyla beraber şu saatler itibariyle Belemedik Tabiat Parkı ve mahallemize ulaşmış durum" diye konuştu.

"200'e yakın ev boşaltılıyor"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay," Kaymakamımız Adana Valimiz Süleyman Elban'dan aldığı talimat doğrultusunda şuan yaklaşık 200'e yakın ikametin boşaltma çalışmasını yürütüyoruz. Arka tarafta görüldüğü gibi yangın her dakika büyüyor, kontrolden çıkmış durumda. Havada kararacağı için bunun bizi çok zorlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Müdahalelerimiz yetersiz kaldı"

Yangın bölgesinin sert kayalık bir bölgede olduğunu aktaran Mustafa Çay," Yangına karadan çok fazla müdahale etme şansımız yok. Havadan ne yapabilirsek o yapılıyor. Havadan yapılan müdahalelerinde şuana kadar yeterli olmadığını hepimiz gözümüzle görüyoruz. Geçmiş olsun diyoruz, Pozantı'mız için çok üzücü bir gün yaşıyoruz. 11 yıldır belediye başkanıyım böylesiyle büyük yangını Pozantı hiç görmedi" şeklinde konuştu.

"Sabotaj olma ihtimali var"

Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay," Savcılık soruşturmasıyla, kolluk güçlerinin tespiti ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün ihtimaliyle bir sabotaj olma ihtimali üzerinde soruşturma devam ediyor. Çünkü birkaç noktada yangın seyretmeye başlayınca bu ihtimalin yüksek olduğu görüldü." İfadelerini aktardı.

Mustaraf Çay son olarak," Maalesef yangına müdahale yetersiz kaldı. Pozantı'da şuan itibariyle durum budur, her geçen gün yangın büyümektedir" dedi.