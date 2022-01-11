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Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar - Son Dakika

Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar

11.01.2022 11:47
Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar

ADANA'da Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, çevre illerdeki belediyeler tarafından toplanan küpeli sokak köpeklerinin, ilçeye bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

ADANA'da Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, çevre illerdeki belediyeler tarafından toplanan küpeli sokak köpeklerinin, ilçeye bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı ilk oturumunun ardından gazetecilere açıklama yaptı. Pozantı'nın, Konya Ereğli, Niğde Ulukışla ve Çamardı ile Mersin Tarsus sınırında bulunduğunu kaydeden Başkan Çay, bu il ve ilçe belediyelerinden bölgeye küpeli sokak köpeklerinin bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi. Buna tepki gösteren Çay, "Bu hayvanların kendi başlarına gelebilme imkanı olmadığını net biliyoruz. Kara yolu ve otoyolun içinden geçtiği Pozantı'da bir sabah kalktığınızda onlarca köpek bırakılmış olduğunu görüyoruz. Köpeklerin küpelerine bir bakıyorsun Konya'nın küpesi, diğerine bakıyorsun Niğde'nin, Tarsus'un küpeleri var. Bizim dışımızda, bölgede hayvanları besleyen gönüllüler de bu olayı tespit etti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına taşınma olmadıktan sonra buralarda bu sorun her geçen gün büyüyor. Haftada 1 gün besleme yapıyoruz, sivil toplum kuruluşlarından ciddi destek alıyoruz ama yetişmekte güçlük çekiyoruz" dedi.


Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar
Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar
Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar
Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar
Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar
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Mustafa Çay, Pozantı, Adana, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pozantı Belediye Başkanı: İlçeye çevre illerden küpeli sokak köpekleri bırakıyorlar - Son Dakika
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