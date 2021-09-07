Pozantı Belediyesi "Dünden bugüne Pozantı" kitabı hazırladı - Son Dakika

Pozantı Belediyesi tarafından "Dünden bugüne Pozantı" kitabı hazırlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Mustafa Çay'ın göreve geldiği 2009 yılından bu yana çeşitli araştırmacı ve kitap yazarlarıyla bir araya gelerek yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan 7 kitabın adından 8'inci kitap olarak Çay'ın da öğretmeni olan emekli edebiyat öğretmeni Mahmut Dündar'ın kaleme aldığı "Dünden bugüne Pozantı" kitabı hazırlanarak basıma hazır hale getirildi.

Çay, ilçede kültürel hizmetler kapsamında bu tür kitaplar hazırlayıp yayımladıklarını belirterek, bu hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

K??????itabın yazarı Mahmut Dündar da uzun süredir ilçenin yakın tarihi üzerine bazı çalışmalarını kaleme almayı düşündüğünü, Çay'ın destekleriyle kitabın belediye yayınları arasında yer aldığını almasından mutluluk duyduğunu belirtti.