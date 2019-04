Pozantı Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Pozantı Belediyesi'nin 2019-2024 döneminin ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.

Pozantı Belediyesi'nin 2019-2024 döneminin ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.



31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler yerel seçimleri sonrasında yeni seçilen belediye meclis üyeleriyle birlikte ilk toplantı bugün meclis yemini edilerek gerçekleştirildi.



Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay nezaretinde açılan meclis toplantısı oturumuna yeni meclis üyelerinden Yusuf Arısoy, Durmuş Taşpınar, Büşra Durmuş, Çetin Boz, Zeki Bülbül, Selçuk Coşkun, Ebru Doğucu, Fatih Yenel, Mehmet Say, Rafet Avan, Aziz Şen, Nuri Akkaya, Seyhan İnce, Ahmet Sarıaslan ve Bekir Kumru katıldı.



Meclis gündeminde yer alan Başkanlık divan seçimine meclis 1'inci ve 2'inci başkan vekili seçimi yapıldı. Yapılan kapalı zarf usulü meclis başkan vekili seçiminde 1'inci başkan Zeki Bülbül olurken 2'inci başkan vekili de Mehmet Say oldu.



Meclisin diğer gündem maddelerinde yer alan meclis katipleri seçimi, bir yıllığına encümen üyesi seçimi, plan ve bütçe komisyonuna üye seçimi, imar komisyonuna üye seçimi, Tarihi Kentler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliğine üye seçimleri gerçekleştirildi.



Meclis Katipliği seçimine asil olarak Aziz Şen ve Fatih Yenel, yedek olarak Zeki Bülbül ve Selçuk Coşkun seçildi. 1 yıllığına iki Encümen üyesine ise Ebru Doğucu ve Büşra Durmuş seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Zeki Bülbül, Aziz Şen, Mehmet Say, Büşra Durmuş, Nuri Akkaya İmar Komisyonuna Zeki Bülbül, Çetin Boz, Selçuk Coşkun, Fatih Yenel, Ahmet Sarıaslan Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine Çetin Boz, Mehmet Say Çukurova Belediyeler Birliği Üyeliğine Ebru Doğucu, Büşra Durmuş ve Nuri Akkaya seçildi.



Meclis üyeleri arasında alınan karara göre yapılacak olan meclis toplantıları bundan böyle her ayın ilk haftasına denk gelen Perşembe günleri saat 14.00'da yapılacak ve meclis yıl boyunca vatandaşlara daha hızlı ve daha iyi hizmet için tatil yapma hakkını kullanmayacak.



Toplantı sonrasın konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Yeni meclis üyesi seçilen arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hem Adana Büyükşehir Belediyesinde görev yapacak meclis üyelerimize ve hem Pozantı Belediyesinde görev yapacak arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında ve yaşamlarında sağlık, mutluluk başarı dileklerimle beraber inşallah hep beraber Pozantımızı kalkındıracak emeğin, projenin ve hizmetlerin peşinde olmamızı hepinize tavsiye ediyorum. Bende bir kardeşiniz olarak çok şeffaf bir belediyecilik anlayışının olacağının müjdesini vermek istiyorum. 10 yıldır yaptığım belediye başkanlığımda bir ilkem var o da çok fazla komisyonlara karışmam. Size olan saygım ve değerden ötürü her hangi bir gündem maddesi komisyondan nasıl gelirse öyle oylatırım" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

