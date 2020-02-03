Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı

7 saat önce

Pozantı Belediyesi tarafından ilçedeki okullara ve kurumlara dezenfektan dağıtıldı.

Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı, System.String[]

Pozantı Belediyesi tarafından ilçedeki okullara ve kurumlara dezenfektan dağıtıldı.

Belediye tarafından bakterilere karşı özel olarak hazırlatılan dezenfektanlar, zabıta ekipleri tarafından okullara ve kurumlara verildi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mustafa Çay, isağlık için kişisel hijyenin önemli olduğunu kaydetti.

Bulaşıcı hastalıkların el temasıyla geçtiğine dikkat çeken Çay, dağıttıkları dezenfektanlarla tedbir almaya çalıştıklarını belirtti.

Pozantı, Zabıta, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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