Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Pozantı Belediyesi tarafından ilçedeki okullara ve kurumlara dezenfektan dağıtıldı.

Belediye tarafından bakterilere karşı özel olarak hazırlatılan dezenfektanlar, zabıta ekipleri tarafından okullara ve kurumlara verildi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mustafa Çay, isağlık için kişisel hijyenin önemli olduğunu kaydetti.

Bulaşıcı hastalıkların el temasıyla geçtiğine dikkat çeken Çay, dağıttıkları dezenfektanlarla tedbir almaya çalıştıklarını belirtti.