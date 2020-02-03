Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı - Son Dakika

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Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı
7 saat önce
Pozantı Belediyesi tarafından ilçedeki okullara ve kurumlara dezenfektan dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Pozantı Belediyesi tarafından ilçedeki okullara ve kurumlara dezenfektan dağıtıldı.
Belediye tarafından bakterilere karşı özel olarak hazırlatılan dezenfektanlar, zabıta ekipleri tarafından okullara ve kurumlara verildi.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mustafa Çay, isağlık için kişisel hijyenin önemli olduğunu kaydetti.
Bulaşıcı hastalıkların el temasıyla geçtiğine dikkat çeken Çay, dağıttıkları dezenfektanlarla tedbir almaya çalıştıklarını belirtti.
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