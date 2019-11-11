Son Dakika Haberleri: Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu

Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Pozantı ilçesinde 5 farklı noktada 10 bin fidan toprakla buluştu.

Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Pozantı ilçesinde 5 farklı noktada 10 bin fidan toprakla buluştu.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Alpu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılardan diktikleri fidanları zaman zaman gelip kontrol ederek can suyu vermelerini istedi.

Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Soner Karacan da fidanların nasıl dikileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Daha sonra Kaymakam Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal ve Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler 280 dönümlük alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Pozantı, Alpu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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