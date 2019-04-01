Son Dakika Haberleri: Pozantı'da 3'üncü Mustafa Çay Dönemi

Pozantı'da 3'üncü Mustafa Çay Dönemi

43 dakika önce

Adana'da, Pozantı Belediye Başkanlığı'na Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı Mustafa Çay üçüncü kez seçildi.

Pozantı'da 3'üncü Mustafa Çay Dönemi, System.String[]
Adana'da, Pozantı Belediye Başkanlığı'na Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı Mustafa Çay üçüncü kez seçildi.

Pozantı'da 13 bin 544 seçmen oy kullanırken, 12 bin 884 oy geçerli sayıldı. Seçim sonuçlarına göre Çay, 5 bin 595 oy alarak, 3 bin 394 oy alan rakibi Millet İttifakı'ndan CHP'li Şenol Eroğlu'yu geride bıraktı.

Pozantı Belediyesi'nde 3'üncü dönemine seçilen Mustafa Çay, AK Parti İlçe Başkanlığı balkonunda vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı. Çay, Pozantılıların dedikodulara ve asılsız suçlamalara itibar etmediğini ifade ederek, "Bu seçimi, kendi kişisel çıkarlarına alet etmek isteyip de nifak tohumları saçarak beni Pozantılıdan, Pozantı'yı da benden koparmak isteyenler, kendi çirkin emellerinin bataklığında boğulmuştur. Ben bu kişileri Pozantı halkı gibi asla muhatap kabul etmiyorum. Bu hain ve çirkin düşüncelere sahip olanları, Pozantılının vicdanına sonra da Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Pozantı'da sayısı 15 olan Meclis Üyeliklerinden ilk sayımlara göre 11'ini Cumhur İttifakı'nın kazandığı öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:05 Kaynak: İHA

Mustafa Çay, Çay, Pozantı, Politika
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