Son Dakika Haberleri: Pozantı'da, 4 hektar orman alanı yandı
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Pozantı'da, 4 hektar orman alanı yandı

59 dakika önce

ADANA'nın Pozantı ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Pozantı'da, 4 hektar orman alanı yandı, System.String[]
ADANA'nın Pozantı ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle 4,5 saatte söndürülürken, 4 hektarlık alanın yandığı belirtildi.
Pozantı'nın Toros Dağları'nda, Gavur Dağı olarak bilinen alanda, saat 13.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 20 arazöz ile alevlere müdahale etti. Karadan ve havadan müdahale sonucu yangın, saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 4 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.


Pozantı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
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