Pozantı'da 90 üreticiye çilek fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Pozantı ilçesinde 90 üreticiye çilek fidesi dağıtımı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aşçıbekirli Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaptığı konuşmada, geçen yıl toplam 1 milyon çilek fidesi dağıttıklarını kaydetti.

Bu yıl da fide dağıtımlarının devam ettiğini belirten Karalar, bu yıl hedeflerinin 1 milyonu aşmak olduğunu ifade etti.

Koronavirüsle mücadelelerinin devam ettiğini aktaran Karalar, bu süreçte her kesime de desteklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Su fiyatlarında üç ay yüzde 35 indirim yaptıklarını hatırlatan Karalar, 30 bin metrekarenin altında ekim yapan çiftçilere de dönüm başına destek kararı aldıklarını ve 12 bin 700 çiftçinin bundan yararlanacağını kaydetti.

Karalar, belediyeden 250 bin gıda kolisi talebinin şu ana kadar 100 binini dağıttıklarını belirtti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, çilek fidesi dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür etti.