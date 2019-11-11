Son Dakika Haberleri: Pozantı'da "Annelerimizle Buluşuyoruz" etkinliği
Son Dakika Güncel Pozantı'da 'Annelerimizle Buluşuyoruz' etkinliği

Pozantı'da "Annelerimizle Buluşuyoruz" etkinliği

8 saat önce

Adana'da okul ile aile iletişimini artırmak amacıyla "Annelerimizle Bluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Pozantı'da

Adana'da okul ile aile iletişimini artırmak amacıyla "Annelerimizle Bluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.


Pozantı Aşçıbekirli İlkokulu Müdürü Murat karacan, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının veli öğrenci ilişkisinin güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Anne ile vakit geçirmenin öğrenci üzerinde mutluluk, özgüven, sosyalleşme gibi olumlu etkiler yarattığını ifade eden Karacan, anne çocuk etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Etkinlik kapsamında sandalye kapmaca, ip çekme, yumurta taşıma, balon patlatma gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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