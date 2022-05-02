Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 09:19
Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı namazı sonrası Merkez Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar bayram heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek ve İlçe Emniyet Müdürü Komiser Cem Doğaroğlu'nun da katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu.

Kaymakam Aydın, burada yaptığı konuşmada, Pozantı'da sokakta bayramlaşmanın geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Bayramları akrabalarla, arkadaşlarla bir arada geçirmenin en büyük mutluluk olduğunu belirten Aydın, herkesin bayramını kutladı.

YORUMLAR
500
Söke'de drone destekli bayram denetiminde kural tanımayanlar kaçamadı Söke'de drone destekli bayram denetiminde kural tanımayanlar kaçamadı Kozan'da 'Kemerli Bayramlar' uygulaması Kozan'da 'Kemerli Bayramlar' uygulaması

Hisarcık, Pozantı, Adana, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 09:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement