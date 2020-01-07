Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının bulunduğu bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü.

Çığ sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiden ikisi kurtarıldı.

Kurtarılanlardan birinin olayda yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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