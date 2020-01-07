Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu.

Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu. Yetkililer kaybolan 2 kişiden 1'inin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1'inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - ADANA

Çamlıbel, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
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