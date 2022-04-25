Pozantı'da çocuklar tiyatro oyunu izledi - Son Dakika
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Pozantı'da çocuklar tiyatro oyunu izledi

25.04.2022 12:12
Pozantı'da çocuklar tiyatro oyunu izledi

Pozantı ilçesinde, belediye tarafından 200 çocuk tiyatroya götürüldü.

Pozantı ilçesinde, belediye tarafından 200 çocuk tiyatroya götürüldü.

Çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelen "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" oyununu izledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, çocuklar için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte çocuklar, yönetmenliğini Serkan Özyumşak'ın yaptığı tiyatro ve sinema sanatının kullanıldığı teknikle sahnelenen "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" oyununu izledi.

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Mustafa Çay, Tiyatro, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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