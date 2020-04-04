Son Dakika › Güncel › Pozantı'da giriş ve çıkışlar polis kontrolünde - Son Dakika
Pozantı'da giriş ve çıkışlar polis kontrolünde
6 saat önce
ADANA'nın Pozantı ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.
ADANA'nın Pozantı ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Otoban gişelerinde durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılıyor. İlçenin güney girişi tamamen kapatılırken, izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri gönderiliyor. Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine evlerinde kalması noktasında çağrıda bulunan Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, alınan önlemlerin vatandaşların sağlık ve güvenliği adına olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:46 Kaynak: DHA
Son Dakika Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar