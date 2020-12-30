Pozantı'da kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, yılbaşı öncesi kaçak alkol ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerince, kaçak alkol ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında çeşitli adreslere operasyon yapıldı.
Adreslerde yapılan aramada, kaçak alkol, 120 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, 11 fişek, 3 bin 104 cinsel içerikli hap, 894 jel, 13 sprey ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldığı bildirdi.
Kaynak: AA
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