Pozantı'da kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, yılbaşı öncesi kaçak alkol ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, kaçak alkol ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında çeşitli adreslere operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada, kaçak alkol, 120 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, 11 fişek, 3 bin 104 cinsel içerikli hap, 894 jel, 13 sprey ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldığı bildirdi.