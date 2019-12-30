Pozantı'da kar yağışı trafiği aksattı - Son Dakika

Pozantı'da kar yağışı trafiği aksattı
6 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunun Akçatekir mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı. 3 şeritli yolun 2 şeridi tamamen kapanırken 1 şeritte trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ADANA
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