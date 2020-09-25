Pozantı'da karakılçık buğday üretilecek - Son Dakika

Pozantı'da karakılçık buğday üretilecek

Adana'nın Pozantı ilçesinde 6 dönümlük belediye arazisine, eski usul karakılçık buğday ekilecek.

Pozantı'da karakılçık buğday üretilecek, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde 6 dönümlük belediye arazisine, eski usul karakılçık buğday ekilecek.

İş makineleriyle arazi üzerinde temizlik ve tesviye çalışmalarına başlayan ekipler, kısa bir süre sonra buğday ekimine başlayacak.

Sosyal medya hesabından bu haberi takipçileriyle paylaşan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Pozantı Belediyesi olarak üretken belediyecilik hamlemize devam ediyoruz" diyerek şunları kaydetti:

"Yazıcak Köyünde bulunan belediyemize ait 6 dönüm araziye eski usul karakılçık buğday ekmek için arazi üzerinde temizlik çalışmamıza başladık. Ekeceğimiz buğdayı hasat ettikten sonra hem tohumluk yapacağız hem de değirmende öğütüp bulgur yapacağız ve organik ürün olarak halka arzda bulunacağız." - ADANA

Sosyal Medya, Pozantı, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pozantı'da karakılçık buğday üretilecek - Son Dakika Ekonomi

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