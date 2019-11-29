Son Dakika Haberleri: Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
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Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı'nın "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirlerine" ilişkin genelgesi doğrultusunda Pozantı Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Muammer Sarıdoğan başkanlığında toplantı yapıldı.

Sarıdoğan, önemli bir geçiş noktasında bulunan Pozantı ilçesinin, içerisinde otoyol, kara yolu ve demir yolunun bulunduğu ulaşım ağlarıyla önemli bir bölge olduğunu belirterek, "Tüm makine ve araçların bakımının yağışlar gelmeden yapılmasını istiyorum ki olası bir kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yollarımızı güvenli ve hızlı bir şekilde açalım. Çünkü bulunduğumuz bölgede yol kapanırsa Türkiye'nin ulaşım ağı durmuş demektir. Tüm kurumlar ve personeller gerekli özveriyi göstererek çalışmalarına dikkat etmelidirler." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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