Pozantı'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pozantı'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika

Pozantı'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi

6 saat önce

Pozantı ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi.

Pozantı'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi, System.String[]

Pozantı ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi.

Pozantı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Hastane Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, uzun araç konvoyu oluşturarak Pozantı Şehitliğine gitti.

Burada İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk tarafından dua edildi.

Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yaptığı konuşmada, "Pozantı tek ses ve tek yürek olarak, dualarımız Türk askerlerimizle birliktedir." dedi.

Etkinliğe, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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