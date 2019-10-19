Son Dakika Haberleri: Pozantı'da muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Pozantı'da muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Pozantı'da muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

23 dakika önce

Pozantı'da muhtarlar, Türk bayrağı önünde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Pozantı'da muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Pozantı'da muhtarlar, Türk bayrağı önünde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Belemedik Tabiat Parkı'ndaki restoranda 21 muhtar ve aileleriyle, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programda konuşan Çay, Türk demokrasisinin mihenk taşı olan ve vatandaşlarla kurumlar arasında köprü görevi gören muhtarlara buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Siz muhtarlar olarak bizim elimiz, ayağımız ve gözümüz oluyorsunuz. Köylerinize kadar gelemiyor, belki de derdi yerinde göremiyoruz ama sizlerin vasıtasıyla elimizdeki kıt imkanlarla, gücümüzle, nispetimizle yapabileceklerimizi ortaya koymaya gayret ediyoruz. Önemli olan birliğimizi, beraberliğimizi ve saygınlığımızı korumamızdır. Yemeğimize nezaket gösterip geldiğiniz için ve bu aile ortamını bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyor, tekrar 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum." diye konuştu.

Programın sonunda Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve muhtarlar, Türk bayrağı önünde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Pozantı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz
Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı! Barış Pınarı'na destek veren ve kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in takımı St. Pauli'nin maçında terör örgütüne destek Son Dakika: MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 23:04:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pozantı'da muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]