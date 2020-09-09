Pozantı'da orman yangını (1) - Son Dakika

ADANA'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için orman ve itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankları ve arazözler ile sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale sürüyor.