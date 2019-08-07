Son Dakika Haberleri: Pozantı'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Pozantı'da orman yangını

34 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Pozantı'da orman yangını, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
Nanelik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankı ve 70 personelle yangına müdahale etti.
Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale ettiklerini belirterek, "Yangın, çok yüksek rakımlı bir alanda meydana gelmesine rağmen çok şükür kısa sürede kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:01:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pozantı'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]