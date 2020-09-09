Pozantı'da orman yangını (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri ve çevre ilçelerden gelen takviye ekipler, müdahale etmeye devam ediyor. Yangında yüzlerce ağaç, kül oldu. 6 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz ile 250 kişilik personel ve bölge halkı, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.