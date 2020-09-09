Pozantı'da orman yangını (3) - Son Dakika

'ATEŞ KUŞLARI'NI İNSANSIZ HAVA ARACI GÖRÜNTÜLEDİ
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale eden, 'Ateş Kuşları' olarak adlandırılan uçaklar, İnsansız Hava Aracı tarafından görüntülendi. Görüntüler, Orman Genel Müdürlüğü'nce sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, "Yeşil Vatan'ın birçok noktasında yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları, dualarımız sizinle" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:18 - Kaynak: DHA
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