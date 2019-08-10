Son Dakika Haberleri: Pozantı'da örtü yangını
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Pozantı'da örtü yangını

34 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde bahçe ve ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.

Pozantı'da örtü yangını, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde bahçe ve ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.
Pozantı - Niğde kara yolu kenarında bulunan TCDD'ye ait tren rayı civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangın Pozantı, Tarsus ve Ulukışla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürme çalışmalarında 7 arazöz, 2 su tankı ve bir helikopter yer aldı.
Yangın nedeniyle bazı alanlar bağ ve bahçe alanları zarar gördü.
Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hemen tutuşabilecek kuru ağaç ve otlar konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Üçgül, "Vatandaşlarımız bize ve ekiplerimize ne kadar yardımcı olurlarsa bizim de çıkan yangınlara müdahalemiz o kadar hızlı ve kolay olur." dedi.
Pozantı, Niğde, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:56 Kaynak: AA
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