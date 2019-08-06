Son Dakika Haberleri: Pozantı'da örtü yangını söndürüldü
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Pozantı'da örtü yangını söndürüldü

42 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.

Pozantı'da örtü yangını söndürüldü, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pozantı - Niğde kara yolu kenarındaki TCDD'ye ait tren rayı civarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Pozantı, Ulukışla ve Tarsus'tan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, arazideki bir kısım örtülü alan zarar gördü.
Yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan Pozantı - Niğde kara yolu daha sonra ulaşıma açıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pozantı, Niğde, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:55 Kaynak: AA
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