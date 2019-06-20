Son Dakika Haberleri: Pozantı'da otoyolda heyelan
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Pozantı'da otoyolda heyelan

55 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Adana-Ankara otoyolunun 3. kilometresinde Kırkgeçit tüneller mevkisinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle taş ve toprak parçalarının döküldüğü üç şeritli yolda iki şerit ulaşıma kapandı.
Adana'dan Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.
Pozantı'da otoyolda heyelan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:40 Kaynak: AA
Ankara, Adana, Pozantı, Güncel
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