Son Dakika Haberleri: Pozantı'da Ramazan Bayramı
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Pozantı'da Ramazan Bayramı

1 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu.

Pozantı'da Ramazan Bayramı, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu.
Vatandaşlar ilçe merkezinde bayram namazının ardından cami önünde toplandı.
Birbirlerinin bayramını kutlayan vatandaşlar, daha sonra sonra ilçe protokolüyle bayramlaştı.
Bayramlaşmaya kaymakam Muammer Sarıdoğan, belediye başkan yardımcısı Ebru Doğucu, jandarma komutanı İsmail Deniz, ilçe emniyet müdürü Fatih Uyguralp ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı.
Daha sonra ilçe protokolü şehit ailelerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Adana, Pozantı, Güncel
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