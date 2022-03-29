Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi - Son Dakika
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Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi

29.03.2022 11:57
Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, sahipsiz kediler için belirlenen noktalara kedi evleri konuldu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, sahipsiz kediler için belirlenen noktalara kedi evleri konuldu.

Pozantı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kedilerin soğuktan korunabilmesi için tasarlanan 50 ev, belediye ekiplerince Belemedik Tabiat Parkı ve çevresindeki alanlara yerleştirildi.

Ekipler, kedilerin beslenmesi için çalışmalarını da sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, evlerin zemininin sıcak kalması için keçe kumaşlar kullanıldığını belirterek, "Mümkün olduğunca her kedinin barınabileceği, bir annenin yavrularıyla kalabileceği sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

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Pozantı, Adana, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pozantı'da sahipsiz kedilerin barınması için kedi evleri yerleştirildi - Son Dakika
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