Pozantı'da "Sebze Meyve Kurutma Merkezi ve Bal Paketleme Tesisi" üretime başladı - Son Dakika

Pozantı Belediyesince açılan "Sebze Meyve Kurutma Merkezi ve Bal Paketleme Tesisi" üretime başladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında 6 ay eğitim gören 5 kadın tesisteki çalışmalarına başladı.

Bazı sebze ve meyvelerin kurutulmuş halinin paketlendiği tesiste çalışmalar sürerken, bu ürünler Adana ve Pozantı'da kurulacak stantlarda satışa çıkarılacak.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, tesiste üretimin başladığını ve bunların kısa süre sonra vatandaşlara ulaşacağını kaydetti.