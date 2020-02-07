Pozantı'da sel nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
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Pozantı'da sel nedeniyle yol çöktü

6 saat önce

ADANA'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, 30 mahalleye ulaşım sağlayan yolun çökmesine neden oldu.

Pozantı'da sel nedeniyle yol çöktü, System.String[]

ADANA'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, 30 mahalleye ulaşım sağlayan yolun çökmesine neden oldu.

İlçede dün 12.00'de başlayan sağanak nedeniyle pek çok bölgede sel ve heyelan meydana geldi. Karakışlakçı Mahallesi'nde bulunan ve 20 mahalleye ulaşım sağlayan yol, sel nedeniyle çöktü. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik birimleri yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş kapsamlı önlem aldı. Karakışlakçı Mahallesi Muhtarı Harun Yetkin, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin bölgeye gelerek iş makineleriyle yolda çalışma başlattığını kaydetti.


Pozantı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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