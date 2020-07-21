Pozantı'da temel atma ve açılış törenleri - Son Dakika

Pozantı'da temel atma ve açılış törenleri

Adana'nın Pozantı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökbez Mahallesi Yamaçlı Kümesi Köprüsü, ASKİ Hizmet Binası açılışı ve Beklemedik Köprüsü'nün temel atma gerçekleştirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökbez Mahallesi Yamaçlı Kümesi Köprüsü, ASKİ Hizmet Binası açılışı ve Beklemedik Köprüsü'nün temel atma gerçekleştirildi.

İlçede şubat ayında aşırı yağışlar nedeniyle yıkılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılan Gökbez Mahallesi Yamaçlı Kümesi Köprüsü'nün açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Pozantı İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve partililer katıldı.

Başkan Karalar, açılışta yaptığı konuşmada köprünün mahalleler arasında ulaşımı sağlamada önemli görevi bulunduğunu belirterek köprünün hayırlı olmasını diledi.

Pozantı Belediye Başkanı Çay'da selin yıktığı köprünün yeniden yapılarak ulaşıma açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından köprünün açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve beraberindekiler daha sonra Belemedik Köprüsünün temel atarak ilçede ASKİ'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Pozantı'da temel atma ve açılış törenleri

Yamaçlı, Pozantı, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pozantı'da temel atma ve açılış törenleri - Son Dakika
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