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Pozantı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

11.02.2022 14:37
Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kamışlı Mahallesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 279 gram sentetik cannabinoid (bonzai) 150 adet hap, 5 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar maddesi, 800 adet makaron, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pozantı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pozantı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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