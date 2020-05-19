Pozantı'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayram coşkusunun evlerde yaşanması için yapılan hazırlık kapsamında halka Türk bayrağı dağıtılması talimatını verdi.

Görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçedeki esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Kaymakam Sarıdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızı evlerinin camlarını ve balkonlarını bayraklarla süsleyip saat 19.19'da belediye hoparlöründen yayınlanacak İstiklal Marşı'mıza hep birlikte eşlik etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.