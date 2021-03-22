Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi - Son Dakika

Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi
22.03.2021 17:19
Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında kızılçam tohumu ekildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında kızılçam tohumu ekildi.
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman Haftası kapsamında Belemedik Mahallesindeki Kirazlıdere mevkisinde gerçekleşen etkinlikte, yanan alanlara 2 bin 100 kilogram tohum atacaklarını kaydetti.
Etkinliğe Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Ünsal, Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Son Dakika Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti