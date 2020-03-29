Pozantı'da yaralı köpek tedaviye alındı - Son Dakika

Pozantı'da yaralı köpek tedaviye alındı
6 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı halde bulunan sokak köpeği tedaviye alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı halde bulunan sokak köpeği tedaviye alındı.
Fındıklı Mahallesi'nde, yol kenarında yaralı bir sokak köpeği olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi.
Bir aracın çarptığı tahmin edilen köpek, ekip aracıyla veterinere götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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