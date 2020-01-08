Pozantı'da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pozantı'da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi - Son Dakika

Pozantı'da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi.

Pozantı'da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Çığ düşen krom maden ocağına ise devrilen elektrik direkleri nedeniyle enerji verilemediği öğrenildi.


Dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisinde krom madeninde çalışanların üzerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesiyle çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörü ile Eray Minik yaralı olarak kurtarılırken, Yasin Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan işçilerden biri bulundu, diğerine ise ulaşılamadı. Bunun üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle kurtarma ekipleri de yolda kalınca arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çığ altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı. Saat 14.00 sıralarında bir iş makinesinin maden ocağına ulaştığı, diğer ekiplerin de açılan yolda yavaş yavaş ilerleyerek gittiği öğrenildi. Öte yandan yolun 6. kilometresinde iki elektrik direğinin kar yağışı nedeniyle devrildiği, bu nedenle maden ocağına elektrik verilemediği, elektrik olmadığı için de madendekilerin kimseyle iletişim kuramadığı öğrenildi. - ADANA

Pozantı, Maden, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
21:41 Amasya'daki iş yeri yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:41 Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:38 Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit - Son Dakika Haber
21:32 Alanya'da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika Haber
21:32 Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü... - Son Dakika Haber
21:20 Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Son Dakika Haber
20:19 İran'ın saldırıları sonrası ABD üssünün son halleri görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 21:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pozantı'da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]