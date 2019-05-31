Pozantı'da zabıtadan bayram öncesi denetim

Adana'nın Pozantı ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde bazı işletmelerde denetimlerde bulundu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde bazı işletmelerde denetimlerde bulundu.

Ekipler ilçe genelinde vatandaşların rağbet göstereceği şeker, tatlı ve pasta imalathanesi ve satış yerlerine hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin büyük bir özveri ve titizlikle ilçe genelinde ve özellikle yaylalık bölgelerde hijyen denetimini belirli aralıklarla sürdürdüğünü belirtti.

Özellikle halk sağlığını tehdit eden işletmecilerin uyarılıp gerekli ceza işlemin uygulandığını kaydeden Çay, "Yaz aylarının sıcağı kendini göstermesiyle birlikte bölgemizde bulunan yayla yerlerine akın edecek olan vatandaşlarımızın huzuru için ise ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyorlar. Bu vesile ile tüm halkımızın ve ilçemizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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