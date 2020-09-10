Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (2) - Son Dakika

'SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR'

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde dün çıkan orman yangınını belirli bir bölgeye sıkıştırdıklarını belirterek, çok kısa bir süre sonra kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi. Dün rüzgarlı havanın aksine bugün bölgede rüzgar olmadığını belirten Vali Elban, nemin artması ve yangının hızının düşmesinin olumlu etki sağlayacağını anlattı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren 1 uçak ve 6 helikopterin yangına müdahale ettiğini kaydeden Elban, sabotaj ihtimali için ise, "Bunu söylemek için çok erken. Arkadaşlarımızın araştırması devam ediyor. Çok çeşitli ihtimal olabilir" dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE ZARAR TESPİTİ YAPILACAK

Yangında zarar gören alanın ise söndürme çalışmaları bittikten sonra tespit edileceğini vurgulayan Vali Elban, "Muhtemelen birkaç saat içerisinde kontrol altına aldıktan sonra yangını söndürünce tespitlere başlarız. Sevindirici taraf, herhangi bir can kaybı veya yaralı yok. Yerleşim yerlerinde ev, ahır ve benzeri yerlerde yangın yok. Bir köyümüzü tedbir amaçlı boşalttık. Yangın söndürüldükten sonra tekrar yerleşecekler. O köyün yangından etkilenme ihtimali de neredeyse sıfıra yakın bir ihtimale dönüştü, çünkü yangının gelmesini engellemek için arkadaşlarımız yoğun çaba sarf etti" diye konuştu.