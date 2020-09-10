Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3) - Son Dakika

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için 2 uçak, 6 helikopter, 53 arasöz, 50'si teknik toplam 400 personel müdahalesini sürdürüyor. Arasözlerin bölgeye ulaşabilmesi için iş makinelerini yol açma çalışmaları da devam ediyor.