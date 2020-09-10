Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3) - Son Dakika

Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORAdana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için 2 uçak, 6 helikopter, 53 arasöz, 50'si teknik toplam 400 personel müdahalesini sürdürüyor. Arasözlerin bölgeye ulaşabilmesi için iş makinelerini yol açma çalışmaları da devam ediyor.
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